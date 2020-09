«I giocatori di grande classe aiutano tantissimo. Ma su Eriksen ho dei dubbi perché all’Inter fa fatica conoscendo Conte. Se non corri fai fatica, se non metti il piede nei contrasti. Per come vede il calcio Conte credo che il danese farà fatica a giocare con continuità». Fabrizio Ravanelli, ex compagno dell’attuale allenatore dell’Inter, ha parlato così dell’impiego del calciatore danese.

(Fonte: SS24)