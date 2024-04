Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato negli studi di Pressing in vista del derby tra Milan e Inter di questa sera: "Per tutti i giocatori e Inzaghi, anche se hanno fatto pretattica, è una cosa molto bella poter vincere lo scudetto in casa del Milan. E' logico ed è certo che lo vinceranno: questo ti fa vivere la vigilia con serenità, ma l'Inter farà di tutto per vincerlo stasera. Quest'anno il Milan non mi è dispiaciuto, ha delle attenuanti come gli infortuni: la cosa che salta più all'occhio è che esce ridimensionato dall'Europa League, non doveva uscire così".