Ravanelli: “Lukaku in Italia domina per la sua forza fisica. Tanti giocatori…”

Il pensiero dell'ex attaccante a proposito dello strapotere mostrato in Serie A dal bomber nerazzurro

Fabrizio Ravanelli, ospite di Sky Sport, ha parlato del grande passo in avanti fatto da Romelu Lukaku negli ultimi due anni. Queste le sue considerazioni: "Lukaku ha riportato in Italia quella fisicità che ha conquistato in Inghilterra. Tanti giocatori non potrebbero giocare nel campionato inglese, lui domina tutti i difensori perché sono deboli fisicamente. Vorrei vedere come si comporterà nella fase calda dell'Europeo quando troverà difensori più forti".