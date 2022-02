Ravanelli: “Lukaku inadatto alla Premier. Ritorno all’Inter? Ecco cosa penso”

L'ex attaccante bianconero parla della complicata situazione che sta attraversando l'ex Inter

Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha commentato il momento negativo che sta attraversando Romelu Lukaku. "A differenza di Vlahovic è molto sensibile e debole dal punto di vista mentale. La pressione la subisce tanto, lo abbiamo visto a Manchester e quello che sta succedendo al Chelsea. In certi momenti ha fatto dichiarazioni fuori luogo, è stato richiamato dalla società. La Premier non credo sia il suo campionato, in Inghilterra rispetto all'Italia, il calcio è molto più fisico e la differenza che faceva in Italia con il fisico in Inghilterra non riesce a farla".