L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, intervistato da TV Play, parla così di Italiano e Conte, due allenatori in orbita Napoli per il prossimo anno: “Italiano è un ottimo allenatore, ha portato novità col suo calcio, ma se volessi vincere da subito portando quella leadership credo che Conte sia il profilo ideale. E’ vero che Europa non è mai andato troppo lontano ma ha grande cultura del lavoro e Napoli sarebbe una piazza incredibile per lui, con l’obiettivo di avvicinare l’Inter.