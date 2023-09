Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter a Empoli: "L'Inter è una squadra che ha uno strapotere, domina le partite: ha dimostrato di dominare gli avversari. L'Inter è la candidata numero uno a vincere il campionato: le ha dominate tutte finora. Possibile rigore per l'Empoli? Non c'è, Bastoni si appoggia un attimo: per me non è rigore".