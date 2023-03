CorSera: “Precarietà Inter? Zhang infastidito da queste voci. Vuole il nuovo stadio”

"Sono rivali quasi in tutto Milan e Inter in questo momento, ma sono d’accordo sulla necessità di un nuovo stadio. Ciascuno per conto proprio, secondo le convinzioni del proprietario dei rossoneri, Gerry Cardinale; nel nuovo San Siro assieme al Milan, secondo il piano A ribadito dall’ad Alessandro Antonello (ma l’Inter, nel 2022, quando dall’altra parte c’era ancora il fondo Elliott, ha firmato un accordo di riservatezza con i Cabassi, proprietari di un’area a Rozzano, per essere pronta ad andare a sua volta da sola)".