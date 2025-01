In casa Inter è tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta in finale di Supercoppa.

Avanti 2-0, i nerazzurri si sono fatti rimontare subendo tre gol in 40' e mostrando lacune mostrate già in altri big match, come ad esempio nel derby di campionato col Milan e nel 4-4 di San Siro contro la Juventus.

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, commenta però così: "Vedo giudizi apocalittici sull’Inter. Calma. Potenzialmente in testa al campionato, ben messa in Champions, avanti in C.Italia. A parte ieri, stagione eccellente. Certo, il centrocampo sembra un po’ sfibrato per ragioni anagrafiche e di usura. Ma aspetterei per il funerale".