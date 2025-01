E' il Milan la seconda finalista della Supercoppa italiana, a Riyadh i rossoneri battono per 2-1 in rimonta la Juventus nella seconda semifinale. Per la squadra di Thiago Motta è la seconda sconfitta stagionale, la prima contro una squadra italiana. Per la sesta volta in stagione la Juve si fa raggiungere (e questa volta anche superare) dopo essere passata in vantaggio, ormai non si può più parlare di un caso.