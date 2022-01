Ravezzani: “Chelsea-Lukaku? Il club ha le palle. A volte un sano ceffone…”

Così il direttore di TL: "La decisione di escludere Lukaku dalla partita col Liverpool dimostra che il club ha le palle"

"La decisione di escludere Lukaku dalla partita col Liverpool dimostra che il club ha le palle. E testimonia che a volte dare un sano ceffone a chi fa certe interviste serve a tutti. Auspicabilmente anche a lui". Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito alla scelta del Chelsea di escludere Romelu Lukaku dai convocati per la gara di ieri contro il Liverpool. E' atteso per oggi il summit decisivo tra il club e il giocatore per capire cosa fare per il futuro.