Ravezzani: “Zhang? Comunicato Curva Inter clamoroso. Ipotesi: forse è accaduto qualcosa che…”

"Contestazione strana per i tempi in cui è maturata. C'è qualcosa che non sappiamo per portare a un comunicato così duro. La posizione è cambiata rapidamente. La società è in crisi e non può più investire, ridimensionando così il progetto. Faccio un'ipotesi: o la Curva è venuta a conoscenza di qualcosa che noi non sappiamo, che potrebbe essere il fatto che c'è una trattativa avanzata e che Zhang non si decide a levare le tende, oppure è accaduto qualcosa nei rapporti economici tra società e Curva. Mi sembra meno probabile che sia una contestazione spinta dall'interno, dato che non credo che Marotta e Ausilio abbiano interesse nell'esacerbare la situazione contro il club. E' dunque una mossa inaspettata, per certi versi clamorosa, di una Curva che si è sempre mossa con grande senso di responsabilità".