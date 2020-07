Fabio Ravezzani attacca Antonio Conte. Il noto giornalista ha commentato su Twitter le dichiarazioni del tecnico dell’Inter dopo il pari per 2-2 a Verona contro l’Hellas di ieri sera: “Conte non ha mai capito e non capirà mai che esiste una igiene delle parole da parte di un allenatore. Mettere in discussione squadra, società e la sua stessa permanenza dopo risultati non positivi avvelena solo i rapporti. Antonio è un vincente che non sa gestire le sconfitte“.