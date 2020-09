Ravezzani: “Conte-Inter, pax armata. Ottima la gestione di Marotta, la differenza…”

In una lunga conferenza congiunta, Antonio Conte e Beppe Marotta hanno mostrato grande unità d’intenti per quanto riguarda il progetto in casa Inter . Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha sintetizzato le prime impressioni con questa riflessione: “Conte ha ragione quando ammette di avere una squadra costruita per vincere. Inter e Juventus partono alla pari. La differenza la faranno fortuna e (per una volta) allenatori”. E poi ancora: “