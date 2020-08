Ravezzani: “Conte ha sempre litigato in tutti i club. Una proprietà forte dovrebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato così il durissimo sfogo di Antonio Conte di ieri sera dopo Atalanta-Inter: “Se fossero una novità ci sarebbe da chiedersi il perché di certe dichiarazioni, in realtà è nella natura di Conte. Ha litigato con tutti i dirigenti di tutti i club dove è stato, si è sempre lasciato malissimo. Con il Chelsea è finito in tribunale, con Juventus e Nazionale ha polemizzato, non c’è niente di nuovo. Purtroppo, nel tempo è peggiorato e finisce per usare il napalm sulla sua stessa società. Pensavo e speravo che imparasse a gestire questa emotività. Se c’è un problema ne parli nelle segrete stanze. Secondo posto? Non ha fatto un miracolo, ha rispettato il pronostico. La stagione è insufficiente, ci si aspettava l’exploit in Champions e in Coppa Italia, ma Conte non ci è riuscito. Dovesse fare bene in Europa League gonfierà il petto. Se ci saranno strascichi?Una proprietà forte dovrebbe mandare via l’allenatore o i dirigenti”.