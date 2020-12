Ravezzani: “Conte, mancanza di equilibrio sotto stress. Quando si sale di livello…”

Antonio Conte, dopo l’eliminazione in Champions ha analizzato la partita ai microfoni di Skysport e ha avuto una piccola discussione con giornalisti e opinionisti sull’analisi della partita. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha sottolineato a questo proposito: «Un allenatore ha tutto il diritto di essere teso dopo una simile debacle. Non di essere offensivo verso chi gli pone una domanda legittima in modo educato. Anche da questa mancanza di equilibrio sotto stress si evince che qualcosa non va in Conte quando sale il livello».