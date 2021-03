Ravezzani: “Effetto perverso dell’operazione CR7-Juve: bilancio a picco e…”

Fabio Ravezzani ha criticato l'operazione Cristiano Ronaldo-Juventus, dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions

L'eliminazione dalla Champions League della Juventus per mano del Porto ha portato gli addetti ai lavori a fare riflessioni anche su Cristiano Ronaldo. Ecco il parere di Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, su Twitter:

"L’effetto perverso dell’operazione Cr7: 3 allenatori dati per incapaci, bilancio a picco, i peggiori risultati della Juve nelle ultime 3 stagioni, compagni di reparto svalutati e a livello d’immagine il concetto che é finito in un club non alla sua altezza. Però lui ha segnato..".