Ravezzani: “Donnarumma in situazione terribile. Dal Milan segnale di incompetenza”

Il pensiero del direttore di Telelombardia a proposito di quanto sta accadendo attorno al portiere rossonero

Si è infuocata ulteriormente la questione Donnarumma in casa Milan. Il rinnovo del portiere rossonero è tutt'altro che scontato e il duro confronto con i capi della curva, emerso nelle ultime ore, non ha fatto altro che gettare ulteriormente nel caos il club di via Aldo Rossi. Di questo ha parlato Fabio Ravezzani attraverso il suo profilo Twitter: