Ravezzani: “Dybala? Sposo la linea Juve. Non vedo perché il club dovrebbe…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha parlato così della telenovela legata al futuro di Paulo Dybala: "Sposo in pieno la linea societaria, sono stufo di giocatori che vogliono tanti soldi, rendono relativamente poco e fanno richieste attraverso i loro agenti sempre più elevate. La Juve ha meno soldi di qualche anno fa, quando diede oltre 7 milioni l'anno a Dybala. Il giocatore sta giocando peggio rispetto al passato, quando sembrava fosse il nuovo Messi. Non vedo perché la società dovrebbe dargli più soldi, per me fa bene a tenere duro. Sicuramente però la linea del club è incoerente. La trattativa per il rinnovo l'ha fatta Arrivabene che poi ha di fatto ammesso di aver sbagliato. Non so se ci sia stato un cambio di strategia della proprietà, comprendo il malessere del giocatore".