Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha espresso la sua opinione in merito alle voci che darebbero Lionel Messi in partenza dal suo club storico

“Tutti a dire che Messi può liberarsi a parametro zero e i club italiani sono molto eccitati. Nessuno che aggiunga: non esiste club in Italia che possa pagare 35 milioni di euro netti (triennale) per un calciatore. Nemmeno se si chiama Messi. La Juve con Cr7 ha già dato”.