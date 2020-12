Ravezzani: “Ecco la tesi di Conte: colpe, promesse e rinforzi. Sotto accusa anche…”

Secondo Fabio Ravezzani Antonio Conte vorrebbe mettere davanti alle proprie responsabilità la dirigenza dell’Inter. Se il tecnico deve rispondere sul campo, la società lo deve fare sul mercato.

Il direttore di TL ha provato a sintetizzare il pensiero del tecnico nerazzurro con queste parole: “La tesi di Conte è questa: mi han preso per vincere, ma avevano anche promesso rinforzi importanti che non sono arrivati. Ora fa comodo ai dirigenti lasciar dire che è solo colpa mia. Sotto accusa anche la comunicazione Inter che non sa valorizzare le vittorie della squadra”.