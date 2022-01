L’elogio di Ravezzani: “L’Inter è talmente forte che può permettersi di…”

Così il direttore di TeleLombardia: "La superiorità sulla Lazio è costante per tutta la partita, tanto da non mettere mai in dubbio il risultato"

"L’Inter è talmente forte che può permettersi di giocare senza Calha e Dzeko in attacco mantenendo intatta la sua forza. La superiorità sulla Lazio è costante per tutta la partita, tanto da non mettere mai in dubbio come sarebbe andata a finire. Inzaghi non fa rimpiangere Conte". Questo il commento su Twitter di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito alla bella vittoria dell'Inter sulla Lazio ieri sera al Meazza per 2-1.