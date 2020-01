“Eriksen è, a prescindere, un grande colpo di mercato per l’Inter, come lo era stato Emre Can per la Juve. Poi bisognerà capire il suo grado di adattamento al calcio italiano. Ma è un top che gioca in un campionato top”.

E’ questo il giudizio di Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia, sul proprio account Twitter, ha commentato così il colpo Eriksen messo a segno dall’Inter. Il danese, oramai, vede il nerazzurro e la chiusura dell’affare è attesa per lunedì.