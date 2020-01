Attraverso un tweet, il giornalista Fabio Ravezzani è tornato a parlare della rete ingiustamente annullata a Romelu Lukaku in occasione di Lecce-Inter. “Tiki Taka mostra un’immagine nuova sul gol annullato a Lukaku che dimostra come Dell’Orco tiri la maglia di Lukaku prima che questi gli poggi il braccio sulle spalle. Rete regolare, dunque. Perché la Var non è intervenuta?“, chiede il giornalista.