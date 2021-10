Ravezzani: “Handanovic bravo e furbo: un fallo alla Chiellini. Arbitro e VAR…”

Intervenuto sul suo profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così l'episodio tra Handanovic e Defrel in Sassuolo-Inter

"Sul mancato rosso a Handanovic. È stato molto bravo e furbo a fingere di spostarsi portando indietro il tacco sinistro per cercare e trovare l’impatto. Fallo <alla Chiellini> di esperienza. Ha tratto in inganno arbitro e Var. Ma era fallo: ho la buona abitudine di dirlo per tutti".