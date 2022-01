Ravezzani: “Icardi? Spiego lo scetticismo. Dovrebbe schiumare rabbia e invece…”

Il commento del direttore di TL: "Parla di banalità, si mostra seminudo. Il calcio pare l’ultimo dei suoi pensieri"

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno di Mauro Icardi in Italia, questa volta però con la maglia della Juventus. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha mostrato su Twitter i suoi dubbi in merito a quest'operazione: "Spiego lo scetticismo su Icardi. È il centravanti ideale per la Juve, certo. Ma lo vedete nelle foto che pubblica? Ha perso il posto, dovrebbe schiumare rabbia. Invece mette solo foto sexy con Wanda. Parla di banalità, si mostra seminudo. Il calcio pare l’ultimo dei suoi pensieri".