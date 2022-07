Ravezzani: “Inter, brutto colpo perdere Bremer: è decisamente superiore a Skriniar”

"Perdere Bremer per l’Inter sarebbe un brutto colpo. Lo considero decisamente superiore a Skriniar (e sarebbe stato perfetto il cambio con 40 mln di utile). Le alternative invece sono inferiori all slovacco". Questo il commento su Twitter di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, ha parlato così della trattativa per Gleison Bremer e dell'ipotesi che l'Inter lo perda a discapito della Juventus.