Antonio Conte sembra il principale colpevole dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Questo il pensiero di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, sulla squadra nerazzurra: “L’Inter esce ancora contro squadre più deboli. Se a Conte non riesce un minimo di autocritica il problema diventa più grave di quanto sembri. Vidal simbolo del suo fallimento. In champions causa un rigore, poi si fa espellere, squalificare e s’infortuna. Contributo meno di zero“.