Ravezzani: “L’Inter resta fra le favorite del campionato. In Europa non può…”

Nonostante gli addii di Conte, Hakimi e Lukaku, l'Inter resta fra le favorite del campionato. Lo sostiene Fabio Ravezzani

"Senza Lukaku e con Dzeko, senza Eriksen e con Calha, malgrado le gravi partenze di Hakimi e Conte, l’Inter resta tra le favorite per vincere il campionato. Fosse rimasto il belga, sarebbe stata la favorita. In Europa non potrà fare certo peggio degli ultimi 2 anni".