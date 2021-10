Ravezzani: “Inter? Ingaggiare sudamericani comporta rischi evidenti. Inutile…”

Così il direttore di Telelombardia: "Lo scrissi per la Juve, lo ribadisco per l’Inter. Ingaggiare sudamericani comporta rischi evidenti per gli impegni delle loro nazionali"

Marco Astori

L'impegni con le proprie nazionali dei calciatori sudamericani stanno facendo sì che questi saltino spesso e volentieri il primo impegno di campionato col proprio club dopo la sosta, scatenando ovviamente polemiche e discussioni. In merito all'argomento è intervenuto Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia, che su Twitter ha scritto: "Lo scrissi per la Juve, lo ribadisco per l’Inter. Ingaggiare sudamericani comporta rischi evidenti per gli impegni delle loro nazionali. Altrettanto dicasi per gli africani. Inutile piangere dopo. Era tutto ben chiaro dall’inizio. Per cui, si giochi senza fare troppe lagne".