Ravezzani: “Inter, stagione da 9: meglio di quella di Conte. Milan da 6”

Fabio Ravezzani , direttore di TeleLombardia, ha parlato a TMW Radio della vittoria di ieri dell’Inter . I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti con un 6-0 sul campo del Verona e sono ora al quarto posto in solitaria in classifica:

"Inter? Oggi, analizzando la stagione, è da 9. Nessuno avrebbe potuto pensare che arrivasse in semifinale di Champions, finale di Coppa Italia e vincitrice della Supercoppa. Io mi tengo una stagione così rispetto a quella di Conte, che ha sì vinto il campionato ma per il resto... La stagione del Milan è da 6 solo per la semifinale di Champions, sennò è un disastro. Quindi c'è differenza nei risultati ottenuti.