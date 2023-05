Sky – D’Ambrosio oggi a parte, ma non preoccupa: cosa filtra da Appiano

Non preoccupa il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, fanno sapere a Sky Sport verso i prossimi impegni dei nerazzurri

Le ultimissime in arrivo da Appiano Gentile sulle condizioni di Danilo D'Ambrosio . Non preoccupa il difensore dell' Inter , fanno sapere a Sky Sport verso i prossimi impegni dei nerazzurri. Ecco gli aggiornamenti dopo lo stop di ieri del giocatore:

"D'Ambrosio non preoccupa al momento, è uscito prima per precauzione soltanto, ha lavorato a parte, la situazione è monitorata ma tutti sperano che sia soltanto un leggerissimo affaticamento muscolare per averlo subito a disposizione. Inzaghi conta di averlo già nelle prossime", le novità da Appiano Gentile.