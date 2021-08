Ravezzani: “L’Inter resta molto forte. E in molti sottovalutano Inzaghi”

Il parere del direttore di TeleLombardia: "Secondo me molti sottovalutano Inzaghi, senza contare che il dopo Conte in genere è stato ottimo"

"Molto probabilmente l’Inter farà meno punti rispetto all’ultimo campionato e la Juve ne farà di più. La differenza era di 13 (14 per scontri diretti). A me pare che l’Inter resti molto forte. E la Juve dipenda molto da Cr7: resta? Con che spirito? Altrimenti arriva Icardi? Secondo me molti sottovalutano Inzaghi, senza contare che il dopo Conte in genere è stato ottimo (vedi Juve e Chelsea). Allegri mi pare la vera ragione per cui la Juve andrà comunque meglio di un anno fa". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sulla corsa scudetto. Secondo il giornalista, l'Inter resta ancora attrezzata ed è competitiva nonostante le partenze illustri di Conte, Hakimi e Lukaku.