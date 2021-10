Ravezzani: “Inter, incredibile prova di superficialità. Bastoni? Momento no”

Intervenuto su Twitter, il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato così il tonfo dell'Inter contro la Lazio

"Tornando all’Inter, aveva la gara in pugno. Bastoni (in periodo no) va goffamente a saltare e propizia un rigore, peraltro discutibile, ma che si può dare. Poi è stata solo Inter fino al pollaio del 2-1. Incredibile prova di superficialità".