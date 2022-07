Ravezzani: “Inter perde 100mln l’anno. O Zhang vende il club oppure…”

"Non si può pensare che un club la cui proprietà è in stato prefallimentare possa pompare denaro nelle casse esauste. Attualmente i nerazzurri perdono 100 mln l’anno e sono indebitati per 700. Zhang o vende la società o inevitabilmente abbatte i costi di brutto". Questo il commento via Twitter di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito alla questione societaria dell'Inter.