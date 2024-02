La Juventus non va oltre il pareggio contro il Verona al Bentegodi: il commento di Fabio Ravezzani su Allegri

Il 2-2 di Verona permette all'Inter di allungare a +9 (con una partita in meno) sulla Juventus . Intervenuto su Twitter, Fabio Ravezzani ha espresso un suo giudizio sull'operato di Allegri:

"Il vero problema di Allegri è che arrivò al posto di Pirlo reo di aver vinto solo la Coppa Italia ed essere stato eliminato agli Ottavi di Champions. In due anni e mezzo la Juve non ha ancora vinto nulla, pur avendo speso molto. E questo non è giustificabile".