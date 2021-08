Affare Lukaku, Ravezzani: “Una notizia positiva e una negativa. E in Champions…”

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sulla possibile cessione di Lukaku

"Nella vicenda Lukaku c’è una una parte finanziaria e una sportiva. Quella finanziaria è positiva: 120 mln, Inter quasi certamente tra le prime 4 e non può far peggio in Champions di un anno fa. Quella sportiva è negativa: senza il suo leader inverte definitivamente la crescita".