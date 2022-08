Ravezzani: “L’Inter sembra perdere la sua mentalità. Ora la vera domanda che sorge è questa”

"L'Inter dovrebbe avere maturità, perché fa grandi risultati da ormai tre anni. Ha nei suoi effettivi la mentalità vincente. Ma la vera domanda oggi è: cosa è davvero l'Inter? In questo avvio di campionato è sembrata essere disorientata: ha vinto all'ultimo secondo a Lecce, contro una squadra infinitamente più debole, fa una buona partita contro lo Spezia e poi va a giocare contro la Lazio. Lì, nella prima mezz'ora gioca ancora meglio, ma poi si perde e perde la sua mentalità. Ci sono ovviamente degli alibi alla terza di campionato, ma oggi c'è la sensazione che fra le tre grandi ci sia il Milan che sa cosa vuole e che non si smarrisce mai; la Juventus a volte si perde e si distrae, perdendo il filo; l'Inter, che era la squadra più capace di superare gli avversari, perde a volte la sua mentalità. Non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter sia la squadra più completa, ma sull'aspetto di essere squadra il Milan sembra avere qualcosa in più delle altre".