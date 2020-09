Ravezzani: “Futuro Inter? Nulla di buono. L’ostentato silenzio di Conte dimostra che…”

“L’ostentato silenzio di Conte dimostra che tra lui e i dirigenti non c’è stata alcuna pace. Al massimo una tregua che non promette nulla di buono per il futuro dell’Inter”. È questo il pensiero del direttore di TL, Fabio Ravezzani, a proposito dell’assenza di dichiarazioni di mister Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha “celebrato” la prima amichevole (vinta per 5-0 dai nerazzurri contro il Lugano) con un post su Instagram, ma non ha rilasciato interviste al termine della gara.