Ravezzani: “Polemiche per Inter-Napoli a Sozza? Discorsi ignoranti. I nerazzurri…”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, della ripresa della Serie A. Queste le considerazioni su Inter-Napoli principalmente:

Duello a scacchi tra Inter e Napoli: quale la mossa che può fa pendere il risultato dalla propria parte?

"1-1, segna nel primo tempo il Napoli, l'Inter pareggia nel secondo tempo e non va in porto il forcing finale (scherza, ndr). Difficile dire come andrà. Certamente tifo per l'Inter, anche perché se il Napoli vince ancora è finita".

L'Inter può battere il Napoli?

"Ho sempre considerato l'Inter la più forte da diversi anni, ma ha anche perso uno Scudetto. Se l'Inter si mette a correre e Lukaku farà il Lukaku sì. Ma Lukaku sarà Lukaku vero? I punti interrogativi sono vari, a partire da Skriniar, che sente le sirene di Parigi e il suo rendimento ne è stato condizionato".

Scelto Sozza di Seregno ad arbitrare la sfida. E subito polemiche:

"Da sempre si sa che se tu non fai parte della sede arbitri di dove gioca la squadra puoi arbitrare qualunque altra squadra. Lui come qualsiasi altro arbitro può arbitrare Inter-Napoli. Sono discorsi ignoranti, si parte dal presupposto che un arbitro di quella provincia possa essere tifoso di quella squadra. C'è ancora chi crede che il Napoli ha perso lo Scudetto in albergo guardando la Juventus. Si deve venire fuori da certe logiche".

La Juventus può competere per lo Scudetto?

"Sarebbe bello ma la vedo molto difficile. La ragione principale è che i giocatori che dovevano far fare il salto di qualità non ci sono. Vedi Pogba, ma anche Vlahovic e Di Maria. Non mi pare che ci sia un Vlahovic in grande forma o un Pogba che rientra in maniera scintillante".