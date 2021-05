Ravezzani: “Ridimensionamento Inter, Juve e Milan? Trovo ridicola una cosa”

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha detto la sua sulla possibilità che Inter, Juventus e Milan possano ridimensionarsi

"Seriamente, oggi nessuno è in grado di dire con certezza quanto Juve, Inter e Milan dovranno ridimensionarsi. Ma trovo ridicolo tutto questo polemizzare. Non è mai indispensabile quanto si spende, ma come. Ho visto squadre migliorare dopo mercati economicamente in grande attivo".