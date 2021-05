Ravezzani: “Mou? Visto che non lo dice nessuno, lo faccio io: errore pensare…”

La notizia di Mourinho sulla panchina della Roma ha regalato una sferzata di novità inebriante a tutta la serie A. Ma secondo Fabio Ravezzani il potere di Mou è in discussione...

"Visto che non lo dice quasi nessuno, lo faccio io. La proprietà taumaturgiche di Mou si sono estinte 11 anni fa. Credere che basti il suo nome per vincere è un errore. Le sue ultime stagioni sono state pessime. E ora… via con gli insulti!". Con queste parole Fabio Ravezzani ha condiviso i dubbi in merito alla scelta della Roma di assoldare l'ex allenatore dell'Inter.