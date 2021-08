Ravezzani su Sanchez: “La peggiore operazione dell’Inter negli ultimi anni assieme a…”

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi perché Alexis Sanchez non sarà a disposizione per l'esordio in campionato

Matteo Pifferi

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi perché Alexis Sanchez non sarà a disposizione per l'esordio in campionato dell'Inter contro il Genoa a causa di un problema al polpaccio che ne sta condizionando il precampionato. Il commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è tranciante:

"Con Vidal, la peggiore operazione dell'Inter negli ultimi anni".