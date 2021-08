Inter, ecco quando potrebbe rientrare Sanchez. Una cosa preoccupa. La dirigenza…

Contro il Genoa Simone Inzaghi dovrà fare i conti su un attacco ridotto all'osso. Adesso serve accelerare sul mercato

Via Lukaku e squalificato Lautaro, Simone Inzaghi si ritrova a dover fare i conti con un attacco spuntato contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro sarà costretto a rinunciare anche ad Alexis Sanchez, alle prese con un problema al polpaccio. Inzaghi, in questo momento, può puntare solamente su Salcedo, Pinamonti e Satriano. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Nino potrebbe tornare a disposizione per la seconda giornata di campionato contro il Verona, il 27 agosto.