Ravezzani: “Sarri, finora falliti 2 obiettivi su 3. Conte potrebbe ancora riscattarsi: anche qui…”

Fabio Ravezzani, direttore di TL, ha fatto il punto sugli obiettivi di Juventus e di Inter e dei rispettivi allenatori in base alle aspettative che li hanno accompagnati durante questa stagione:

“Per Conte occorre attendere le competizioni europee. Finora Sarri ha fallito 2 obiettivi su 3 e il gioco non è migliorato. A Conte si chiedeva il secondo posto, possibilmente la Coppa Italia e la qualificazione Champions. Potrebbe riscattarsi in EL. Anche qui il gioco non entusiasma”.