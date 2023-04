Ravezzani: “Zhang continua a ridimensionare l’Inter. Giusto dare colpe solo a Inzaghi?”

Il giornalista Fabio Ravezzani ha analizzato sui social il momento dell'Inter di Inzaghi che ieri ha perso nuovamente a San Siro contro la Fiorentina : "Il crollo dell’Inter in campionato (perché di crollo si tratta) deriva dalla combinazione di un allenatore con poco carisma con una squadra fatta di parametri zero o in scadenza, con più gloria alle spalle che in prospettiva. Ma in Champions e C Italia possono dare ancora molto".