Ravezzani: “Inter, risultato deludente. Ma la vera sconfitta di Conte è un’altra”

Non risparmia critiche all‘Inter e soprattutto ad Antonio Conte, Fabio Ravezzani, dopo il 2-2 maturato al Bentegodi contro l’Hellas Verona nei minuti finali. Su Twitter, il giornalista ha scritto:

“Inter deludente per l’atteggiamento in campo, prima ancora che per il risultato. Questa è la vera sconfitta di Conte. Dopodiché la squadra potrebbe ancora finire 2nda in classifica, ma l’involuzione del gruppo preoccupa e chiama in causa alcune dichiarazioni improvvide del tecnico“.