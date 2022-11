Ravezzani: “Scudetto? Inter ha qualcosa in più del Napoli in rosa ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Fabio Ravezzani, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli credo che vincerà il campionato, ho questa sensazione. Ma ci andrei molto cauto con l'entusiasmo. Non mettiamo limiti alla provvidenza, però non è che se questa squadra dovesse uscire agli ottavi o ai quarti di finale di Champions sarà poi un fallimento. Spalletti sta facendo già il massimo, che non gli venga chiesto anche di arrivare lontano in Europa...