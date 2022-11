ESCLUSIVA Kessler (TZ): “Qui l’Inter vista come una vera big. Lautaro e Dumfries? Il Bayern…”

FCInter1908.it ha intervistato Philipp Kessler, noto giornalista tedesco di TZ, per fare il punto sul Bayern in vista della sfida con l'Inter

Marco Macca

E’ diventata poco più di una passerella. In palio non ci sono gli ottavi di Champions League, conquistati con largo anticipo, tra soddisfazione e stupore (per informazioni, chiedere al Barcellona). Ma il prestigio quello no, non sfuma mai. Se in campo ci sono Bayern Monaco e Inter, con loro gioca la storia, la potenza, il fascino unico di una classica del calcio europeo. E poco importa se mancherà qualche protagonista (vedi Lukaku e Sané). Insomma, una partitissima da vivere, nonostante tutto. L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo all’Allianz Arena incerottata per le assenze, ma anche diversa visto il turnover che ha in mente l’allenatore nerazzurro, con vista Juventus. Per capire che Bayern Monaco si troverà di fronte la squadra, FCInter1908.it ha raggiunto Philipp Kessler, giornalista tedesco di TZ, nota testata bavarese che segue da vicino le vicende di casa Bayern. Ecco le sue parole:

Stasera ci sarà la sfida tra Bayern Monaco e Inter e, anche se non c’è la qualificazione in palio, è sempre una partita di grande prestigio. Come ci arriva il Bayern? — Molto bene, sicuramente. Hanno vinto le ultime sei partite e segnato molti gol. Non solo con Choupo-Moting, che nelle ultime partite ha fatto molto bene, ma anche con molti altri giocatori. Questo rende la fase offensiva della squadra molto imprevedibile. E anche dal punto di vista difensivo il Bayern nelle ultime uscite è sembrato molto più maturo. Sono in una forma migliore rispetto a prima dell’ultima pausa per le nazionali.

Nella partita contro il Barcellona al Camp Nou, la squadra di Nagelsmann ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Dove può l’Inter far male a questa squadra, che sembra non avere punti deboli? — L'Inter dovrebbe agire senza paura. Dovrebbero cercare di mettere sotto pressione il Bayern nella propria metà campo e dovrebbero essere aggressivi nei duelli. Molto importante è anche difendere bene, ma le squadre italiane lo sanno fare.

Come dovrebbe schierarsi in campo il Bayern? Ci sono indisponibili? — Sono abbastanza sicuro che giocheranno ancora con il 4-2-3-1 Nagelsmann vuole ruotare alcuni giocatori perché alcuni di loro hanno bisogno di un po' di riposo. De Ligt ha un infortunio muscolare, quindi penso che Pavard partirà come difensore centrale. Posso immaginare il ritorno di Sabitzer al posto di Goretzka. Sono sicuro che anche Coman partirà dall'inizio. Sané torna da un infortunio, sarà in panchina.

Come è stata vista in Germania la doppia sfida tra Inter e Barcellona? — Alcuni tifosi del Bayern hanno incrociato le dita per l'Inter perché auguravano a Lewandowski l'Europa League. Non erano contenti di come ha lasciato il club dopo otto anni di grandi successi insieme. Per molti tifosi non è nemmeno comprensibile che il Barcellona possa spendere così tanti soldi anche se ha molti debiti. Questo è uno dei motivi per cui il Barça non è visto molto positivamente in Germania in questo momento e per cui tanti tifosi del Bayern hanno fatto il tifo per l’Inter.

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, è cresciuta in Germania la considerazione nei confronti dell’Inter? — La gente in Germania ha sempre avuto un'alta opinione dell'Inter. È ancora un grandissimo club e ora sembra che possano avere di nuovo molto successo in Europa. Nei nerazzurri ci sono giocatori bravissimi.

Nei mesi scorsi, si è parlato dell’interesse del Bayern nei confronti di Dumfries e Lautaro Martinez. Quanto c’è di vero? — Sono entrambi giocatori fantastici. Ma al momento il Bayern non ha alcun interesse per loro.