Ravezzani: “Se l’Inter può vendere un big anche a giugno 2023 non si capisce perché…”

"Se davvero l’Inter può permettersi di vendere un pezzo pregiato anche dopo la stagione in corso (cioè nel prossimo mese di giugno) non si capisce perché non abbia ufficialmente tolto Skriniar e Dumfries dal mercato. Questa incertezza deprime la squadra e ne condiziona i risultati". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, in merito all'incertezza legata al mercato in uscita dell'Inter.