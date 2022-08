Barzaghi: “C’è il colpo in difesa. Inter vuole chiudere: 10 mln ora o a 0 nel 2023”

Nel corso di un video su YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, ha parlato così delle prossime mosse di mercato dell'Inter, che cerca un centrale di difesa a basso prezzo: "La bella novità è che Akanji al momento è fuori squadra al Borussia Dortmund: centrale svizzero interessante. E' in scadenza 2023, se l'Inter non riuscisse a prenderlo subito, proverebbe a farlo a zero l'anno prossimo. Il valore è sceso, l'Inter proverà a prenderlo per 10 milioni: è una cifra congrua per un giocatore in scadenza. Probabilmente si aspetterà ancora che ci si avvicini a fine mercato per provare a fare l'offerta giusta per averlo subito".